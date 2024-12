Cityrumors.it - Esplode la raffineria Eni vicino Firenze: ci sono morti e feriti gravi | Messaggi alert sui cellulari. Cosa sappiamo – VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

Un deposito Eni a Calenzano, in provincia di, è esploso nelle prime ore di lunedì 9 dicembre. Duee diversi: il puntoA Calenzano, in provincia di, alle prime ore di questa mattina nel deposito Eni c’è stata una violenta esplosione, il cui boato e la cui colonna di fumostate percepite anche a chilometri di distanza. Secondo Ansa, almeno due persone avrebbero perso la vita nell’esplosione e isarebbero diversi. Evacuazioni, allerte e segnalazioni: qual è il punto della situazione.Esplosa laEni a: l’allerta è massima (cityrumors.it / ansafoto)Difficile capire con certezzasia successo, al momento. Le autorità si stanno concentrando sul determinare i danni dell’evento e le sue conseguenze: allertati tutti gli ospedali della zona, evacuati decine di edifici compresi il campus universitarioall’area, sospesi i treni tra Prato ee chiusa l’uscita della A1 per Calenzano.