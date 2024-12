361magazine.com - Cashmere che passione! Il regalo perfetto da mettere sotto l’albero è soffice, caldo e abbraccia lo stile “old money”

Ilconquista proprio tutti e il Natale rappresenta il momento ideale per regalarlo a chi ci sta più a cuore. Certi del suo successo, ecco i pezzi daLooldtorna imperante anchele Feste e qual è ilpiù appropriato per chi si è già lasciato conquistare dallo charme su questo trend? Un prodotto inovviamente!Coin, la catena italiana più diffusa di department store, presenta la nuova Capsule Collection in, con pezzi unici perfetti da.Un viaggio alla scoperta della fibra più pregiata, in cui ogni pezzo esprime una qualità rigorosamente Made in Italy e racconta unosofisticato, adatto a ogni occasione. I capi, caratterizzati da un filato morbido che permette di mantenere il calore corporeo senza rinunciare alla traspirabilità, si distinguono per forme e finiture che trasmettono un’eleganza senza tempo ai look invernali.