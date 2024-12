Sport.quotidiano.net - Capolavoro Lazio che sbanca Napoli. Conte perde il primo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

8 dicembre 2024 - Alta intensità, poche emozioni, ma quante bastano per un finale inaspettato. Al Maradona ilcade a sorpresa contro laper 0-1, merito di Isaksen che realizza il gol vittoria, ma ancora protagonista Noslin, che mette la firma sull'assist, dopo la tripletta in Coppa Italia. Vittoria importantissima per i biancocelesti che tornano a cotatto con il gruppo di testa, mentre i campani purtroppo per loro lasciano la vetta della Serie A in favore dell'Atalanta.tempo Per vendicare l'eliminazione in Coppa Italia e continuare la marcia vincente in campionato,, come previsto, cambia completamente la formazione e con tutti a disposizione manda in campo il migliorpossibile. Davanti a Meret la linea a quattro è composta da Rrahmani e Buongiorno al centro, mentre Di Lorenzo e Olivera sono sugli esterni.