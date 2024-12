Oasport.it - Calendario Champions League calcio: orari partite 10-11 dicembre, quali vedere su Sky e Prime

Leggi su Oasport.it

Martedì 10 e mercoledì 11andrà in scena la sesta giornata della prima fase della2024-2025 di: nove match al giorno, deidue alle 18.45 e sette alle 21.00, con cinque squadre italiane protagoniste.Apriranno le danze martedì 10 alle 21.00, in contemporanea, l’Inter e l’Atalanta: i campioni d’Italia saranno di scena in Germania contro il Leverkusen, mentre la “Dea” accoglierà a Bergamo il Real Madrid.Gran finale mercoledì 11, quando la Juventus riceverà il Manchester City, il Milan attenderà la Stella Rossa e il Bologna andrà in Portogallo per fronteggiare il Benfica.Per la sesta giornata delladila diretta tv sarà a cura di Sky Sport (tranne che per Juventus-Manchester City), mentre Borussia Dortmund-Barcellona sarà trasmessa in chiaro anche TV8 HD.