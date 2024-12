Ilfattoquotidiano.it - “Accordo tra Hamas e Israele su cessate il fuoco e ostaggi entro due settimane”. Sullivan a Tel Aviv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A poche ore dalla caduta di Assad in Siria, prendono corpo – almeno sul Ynet, tra i più autorevoli media israeliani – le voci circa untraper il rilascio deglie per ililnella Striscia, che sarà “possibile”“una o due”. Intanto la Casa Bianca conferma che il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake, andrà innei prossimi giorni per portare avanti gli sforzi in direzione di questa intesa, oltre che per parlare degli sviluppi della situazione in Siria, Libano, Iran.A rivelare a Ynet dell’intesa tra le parti è stato un alto funzionario israeliano, mentre un’altra fonte di alto livello vicina aha nel frattempo affermato che “c’è stato uno sviluppo significativo nei colloqui.– ha precisato – ha accettato una cessazione graduale della guerra e undiviso in tre fasi che comprenda un ritiro graduale” dell’Idf a Gaza.