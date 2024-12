Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 12:30

DELL’8 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SEGNALATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA COMPLANARE DI USCITA PER VIA ANAGNINA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE;UN INVITO ALLA PRUDENZA ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE SONO SEGNALATI TEMPORALI TRA LO STESSO RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1;E OGGI 8 DICEMBRE NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE: A GAETA ALLE 18.30 SI SVOLGERA’ IL CONCERTO NELLA CHIESA DI SAN PAOLO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE STRADE DELLA ZONA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA, A LATINA ANDRA’ IN SCENA UN CONCERTO NELLA CATTEDRALE DI SAN MARCO ALLE ORE 19.