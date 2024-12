Romadailynews.it - Trame di Luce, un sogno ad occhi aperti!

Leggi su Romadailynews.it

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’Orto Botanico di Roma ospiterà nuovamentedi, una manifestazione che rinnova la tradizione natalizia con un percorso di light art innovativa. Organizzata da IMG e Be.it Events, con la direzione artistica curata dal team di Be.it Events, questa edizione presenta installazioni interattive a basso impatto ambientale, realizzate in collaborazione con artisti nazionali e internazionali e università italiane. Tra le novità, un racconto gratuito disponibile tramite QR code lungo il percorso.Il percorso, adatto a tutte le età, include 22 tappe di arte luminosa, molte delle quali inedite, che trasformano il giardino in un museo a cielo aperto. Le installazioni variano da opere come il “Luminaripainting”, che rivisita le tradizionali luminarie natalizie pugliesi, all’“Esia”, un albero di Natale illuminato da 300 lanterne.