Bergamonews.it - Santa Lucia torni alla semplicità: si tolgano quegli orribili contenitori di plastica

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una signora sulla scelta di posizionare la teca diin mezzochiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre.“Gentile direttore, ho vissuto la magia diprima da bambina, poi da mamma ed ora da nonna. Le emozioni sono sempre le stesse, la stessa trepidazione, la stessa attesa, le stesse preghiere e i “ti prometto che” di tanti anni fa. Tuttavia, da qualche anno la magica atmosfera del passato nella chiesa mi sembra cambiata: con la statua dellaspostata per l’occasione in mezzochiesa, quando, normalmente, è nella sua nicchia appartata (forse per praticità, lo riconosco) e le letterine, una volta gettate dai bambini nello spazio antistante la teca di vetro, ora accatastate in(sì, proprio!) ed anonimidi