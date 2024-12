Sport.quotidiano.net - Sangiustese in emergenza: infortuni e squalifiche contro Fabriano Cerreto

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’continua in casa, l’allenatore Luigi Giandomenico deve ancora fare fronte a una serie die a due squalificati. In altre parole, la squadra è contata nel match casalingonon essendo disponibili Lanza, Tulli, Di Ruocco e Lanza, inoltre in settimana il giudice sportivo ha fermato per una giornata Pasqualini e Iommi. "Ci attende – preannuncia Luigi Giandomenico, allenatore della– una battagliauna buona squadra". Si tratta di una partita importante considerando che formazione di casa ha un vantaggio di 3 punti sugli avversari. "Si tratta – spiega il tecnico – di una partita che mette in palio punti preziosi per tirarsi fuori da una zona pericolosa". In trasferta ilha raccolto 8 punti, mentre in casa solo 7 e così ladovrà prestare maggiore attenzione al match di oggi.