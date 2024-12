Inter-news.it - Sabatini: «Scudetto? Un’equazione!» Poi elogia Inzaghi e Gasperini

si esprime sul temacon Inter, Napoli e Atalanta tra le favorite per vincerlo. Al contempo, si esprime sue Conte.EQUAZIONE – Sandro, in collegamento su Radio 24 durante il format “Tutti Convocati“, ha detto la sua sui tre allenatori più in voga in questo momento in Serie A e non solo,e Conte. Il suo pensiero a tal proposito: «sanno fare il turnover meglio di Antonio Conte. Per me poteva tenersela un pochettino più stretta, anche se non era detto che con gli undici titolari avrebbe vinto il Napoli, ma qualche giocatore titolare lo avrei messo. Napoli favorito per lo? Chi è in testa al campionato è il favorito, anche se stasera i favori del pronostico potrebbero essere cambiati. La squadra più forte è l’Inter, quella che mi piace di più è l’Atalanta, quella favorita è il Napoli».