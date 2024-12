Anteprima24.it - Prevenzione oncologica, successo per l’iniziativa presso la casa di quartiere a Pacevecchia

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta, ieri, la prima giornata diche rientra nel progetto Benevento per la salute,ladi. “Grazie alla disponibilità e alle competenze dei dottori Aniello Zito e Aniello Russo e dell’infermiere professionale Carlo Caporaso – spiega il delegato alla Sanità Luca De Lipsis –sono stati accoltiil centro più di trenta pazienti che si sono sottoposti a visite di screening oncologico per il tumore della prostata e della vescica ma anche per altre patologie benigne dell’apparato urinario e riproduttivo. L’ottima riuscita della giornata è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del signor Cosimo Galliano referente dell’attiguo oratorio, del consigliere comunale Rosario Guerra sempre attento alle problematiche sanitarie e alla generosità degli stessi professionisti che hanno anche voluto omaggiare la giornata con un gradito rinfresco.