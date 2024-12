Sport.quotidiano.net - Pistoia vs Trapani: quarta sconfitta consecutiva per Estra in una partita combattuta

Leggi su Sport.quotidiano.net

subisce lacontroin unaal PalaCarrara. Nonostante un buon inizio, la squadra di Markovski non riesce a mantenere il vantaggio. Lainizia bene per i biancorossi, con Silins che segna una tripla portando il punteggio sull'8-4. Tuttavia,reagisce prontamente e riesce a chiudere il primo quarto in svantaggio di un solo punto grazie a un canestro di Paschall. Nel secondo quarto,prende il controllo della, sfruttando una maggiore rotazione della panchina e il talento dei suoi giocatori.fatica a tenere il passo e si trova sotto di 15 punti alla fine del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi,scivola ulteriormente, ma un parziale di 21-9 riporta i biancorossi sotto la doppia cifra, grazie a una difesa più attenta e all'attacco guidato da Forrest.