Noriega | Il Monterrey ha un obiettivo chiaro Seri e responsabili Inter avvisata

Eduardo, Presidente del, è tornato a parlare del sorteggio dei gironi del Mondiale per Club, con l’tra le sfidanti della sua squadra.LE DICHIARAZIONI – Eduardosi è nuovamente pronunciato sui futuri impegni nel Mondiale per Club del suocontro varie rivali, tra cui l’. Al ritorno in Messico dai sorteggi,si è così espresso sul punto: «Il club ha prestigio. Si è guadagnato un nome grazie alla sua partecipazione alle competizioninazionali, a ciò che ha costruito in termini di infrastrutture, al suo bellissimo stadio e ai suoi calciatori. Noi siamo già conosciuti, ma spero che lo saremo ancora di più dopo la competizione mondiale. Vogliamo dare qualcosa di cui parlare».sull’delcontro, River Plate e Urawa Red DiamondsLA CONVINZIONE –ha poi proseguito indicando il modo in cui il suodovrà approcciare alla competizione per trarne i frutti sperati: «Dobbiamo essereper cercare di competere al meglio.