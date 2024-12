Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: riflessione di un’ora intera per l’indiano sull’11a mossa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:24 E adesso infatti arriva 12. Ag2 di.12:23 Chiaramente ora il Nero ha la minaccia di Cb3, non a scoppio immediato però, perché il Cavallo in c5 ha anche la funzione importante di proteggere il Cavallo b7 prossimo a essere attaccato dall’Alfiere oltre che dalla Donna.12:21 La posizione attuale, che vedrà quasi certamente Ag2 comediper completare il fianchetto e poi arroccare alla successiva.Nowhas more time thandespite thinking over an hour by move 5! #pic.twitter.com/PjnYUFPIgW— chess24 (@chess24com) December 8,12:18è anche sceso sotto di tempo rispetto a, che ha 50’58” eora andrà verso la discesa sotto i 50 minuti. Considerando che per entrambi ci sono 28 mosse, ne vedremo di (molto) selvagge a breve per il doppio zeitnot.