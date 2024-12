Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti in DIRETTA: vince con due errori Elvira Öberg, Wierer 6^ a un bersaglio dal podio

Si chiude qui la diretta della mass start femminile di Kontiolahti (FIN), così come la prima tappa di Coppa del Mondo, a risentirci per quella di Hochfilzen (AUT). Un saluto sportivo!

17:58 L'Italia chiude un'ottima tappa, coronata con un 6° posto di grande valore. Da Hochfielzen la musica potrebbe essere diversa, soprattutto se tornerà Lisa Vittozzi. Sono arrivati comunque buoni risultati anche dalla gara a squadre, nonché l'ottima prova della sprint di ieri. Il podio non c'è stato, ma il voto è comunque più che sufficiente.

17:56 I dati, dopo la prima tappa di Coppa del Mondo, sono chiari: se la condizione della svedese rimarrà questa, può permettersi di saltare una tappa e vincere comunque la sfera di Cristallo.

17:54 Miglior tempo sugli sci, che ve lo diciamo a fare, è stato di Elvira Öberg che ha inflitto addirittura 17" a Braisaz, prima delle "normali".