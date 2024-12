Thesocialpost.it - Grave incidente frontale nella galleria Monte di Zogno

Leggi su Thesocialpost.it

Unstradale ha scosso il pomeriggio di domenica 8 dicembredi, in provincia di Bergamo. Intorno alle 16:20, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire.Cinque persone coinvolte, quattro rimaste incastrateSecondo le prime informazioni disponibili, nell’sono rimasti coinvolti cinque uomini di età compresa tra i 45 e i 76 anni. Per quattro di loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberarli dalle lamiere delle vetture in cui erano rimasti incastrati.Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, che hanno impiegato cinque ambulanze e un’automedica per prestare le cure necessarie ai feriti.Traffico bloccato e indagini in corsoL’ha causato il blocco totale del traffico all’interno dellaper diversi minuti, con conseguenti disagi alla circolazione.