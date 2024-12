Sport.quotidiano.net - Futuro. Arriva un’altra firma. Contratto a Dottori

Il Perugia programma il suo, vincolando i calciatori del settore giovanile biancorosso. E così dopo quella di Perugini, avvenuta nei giorni scorsi, èta la secondain pochi giorni per un giovane del Grifo. Stavolta è toccato a Cristian: il centrocampista classe 2008, ha infattito il suo primocon il Perugia. Una grande soddisfazione per lui e la sua famiglia visto cheha iniziato il percorso in maglia biancorossa nella stagione 2017/2018 e da questa stagione milita nella formazione Primavera da sottoquota.