Inter-news.it - Esposito boom-boom! Inarrestabile in Verona-Empoli: doppietta in 3?

Sebastiano Esposito in Verona-Empoli: l'attaccante dell'Inter vero e proprio protagonista, con una doppietta in tre minuti – Momento decisamente di grandissima forma per Sebastiano Esposito e mattatore di Verona-Empoli. L'attaccante di proprietà dell'Inter, dopo la rete al 16', firma anche il raddoppio della sua squadra al Bentegodi. Ripagando pienamente la fiducia di Roberto D'Aversa che ha puntato su di lui dopo la grande prestazione con gol e rigore decisivo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Risultato, al momento, sullo 0-2 al 26esimo minuto di gioco.