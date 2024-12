Espanyol | Cabrera torna al Colosseo per affrontare il Getafe

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-08 16:18:58 Calcio spagnolo:Leandrotornerà domani in quella che è stata la sua casa. L’uruguaiano è uno dei giocatori dell’che ha giocato più minuti in questa stagione. Il centro è diventato indispensabile nei progetti di Manolo González. Inoltre, nell’ultima giornata ha firmato uno dei gol della squadra del parrocchetto, determinante nell’importante vittoria ottenuta dai biancoblu all’RCDE Stadium contro il Celta.Il difensore centrale uruguaiano è arrivato all’nel gennaio 2020, dal, squadra che affronterà domani. Ha trascorso una stagione e mezza al club di Madrid e sotto la guida di Bordalas si è esibito ad alto livello. In questa stagione Leandroha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici, che gli hanno fatto saltare quattro partite.