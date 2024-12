Calciomercato.it - Esonero in vista: allenatore pronto a tornare in Serie A dopo oltre 7 anni

Ancora un weekend estremamente difficile per il Verona che stavolta crolla in maniera fragorosa contro l’Empoli. La panchina di Zanetti scricchiola I punti persi iniziano a pesare parecchio arrivati alla quindicesima giornata diA. Lo sa bene il Verona che naviga nei bassifondi di una classifica resa sempre più ‘pericolosa’ settimanasettimana.(LaPresse) – Calciomercato.itI gialloblu di Zanetti hanno incassato oggi pomeriggio l’ennesimo ko di un’annata complessa che va via via riducendo il margine d’errore di Tengstedt e compagni 17esimi con soli 12 punti messi a referto e la bellezza di 4 sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, peraltro tutte di fila.L’ultimo ko è arrivato nella gara della domenica pomeriggio alle ore 15 contro l‘Empoli peraltro in casa. Una vera e propria debacle anche nelle proporzioni con un netto 1-4 che non ha lasciato scampo agli scaligeri, sovrastati dalla forza dei toscani, squadra certamente più in forma e meglio strutturata in questa fase.