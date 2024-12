Oasport.it - Biathlon, Ingrid Tandrevold costretta a fermarsi in pista per un attacco di tachicardia

Secondo quanto riportato da ski-nordique.net, come accaduto nella short individual di mercoledì scorso, anche nella sprint di ieri a Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 dila norvegeseLandmarksi è dovuta fermare temporaneamente a metà gara accusando.Già nella 12.5 km short individual femminile la norvegese si era dovuta fermare per circa mezzo minuto per far abbassare la frequenza cardiaca: secondo quanto dichiarato dalla stessa atleta norvegese, si tratta di unache la colpisce regolarmente, soprattutto dopo la serie di tiro a terra.Non si tratta di un qualcosa che preoccupa la norvegese, la quale, d’accordo con i medici ha comunque scelto di gareggiare dopo l’episodio accusato durante la short individual, ma si è dovuta fermare dopo la sessione di tiro a terra anche nella sprint, con uno stop di circa trenta secondi per abbassare i battiti.