Bianca Balti e la lotta contro il tumore: "Ho pianto, avevo paura per le mie bambine"

Il sorriso di, la sua bellezza e il modo diretto di comunicare hanno sempre conquistato il pubblico, rendendola una figura vicina anche a chi non segue il mondo della moda. Oggi, la supermodella affronta la sfida più dura della sua vita: une le cure necessarie per combatterlo. Ancora una volta,arriva al cuore delle cose con disarmante sincerità, come ha dimostrato in interviste recenti e nel servizio de Le Iene, firmato da Nicolò De Devitiis, che ha trascorso 48 ore con lei tra Los Angeles, dove vive con le figlie, e Milano, tra impegni lavorativi e sedute di chemioterapia.«Era l’8 settembre quando sono andata al pronto soccorso, e il 10 mi hanno operato», racconta, ricordando la scoperta del. «Quando il dottore mi ha detto quanto fosse grave, mi sono messa a piangere.