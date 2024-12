Forlitoday.it - Basket serie D, i Baskers sfondano quota 100 contro Ancona: è la decima vittoria

Leggi su Forlitoday.it

All’alba di un dicembre sulla carta ricco di insidie i galletti inanellano senza patemi laconsecutiva superandocentoi giovani dorici. Pur in un frangente non troppo propizio a livello di acciacchi ed infortuni la squadra di Tumidei non accusa cali di concentazione.