Iltempo.it - Assad trova rifugio da Putin: "Motivi umanitari", asilo politico a Mosca

Vladimiraccoglie Bashar al-e la sua famiglia. Dopo il regime change in Siria, il leader in fuga e i suoi familiari sono arrivati acon la Russia che ha concesso loro. Lo hanno dichiarato alle agenzie russe Tass e Novosti fonti del Cremlino. "e i suoi familiari sono arrivati a. La Russia, sulla base di considerazionie, ha concesso loro l'", ha dichiarato la fonte. Come cambiano i rapporti trae Damasco dopo la conquista del potere da parte degli oppositori jihadisti di? Stando alle ultime ricostruzioni, la Russia è in contatto con esponenti di Hayat Tahrir al-Sham, il gruppo dell'"opposizione armata" che ha assunto il controllo a Damasco. Suoi rappresentanti, hanno riferito le stesse fonti del Cremlino, hanno garantito la sicurezza delle basi militari e delle sedi diplomatiche della Russia in Siria.