Inter-news.it - Acerbi ritorna, ma con cautela: gestione prima del Bayer Leverkusen – TS

L’Inter monitora con attenzione le condizioni di Francescoin vista della trasferta di Champions League contro il. Il suo ritorno in campo, secondo quanto sottolineato dal Tuttosport, sarà gestito condallo staff medico nerazzurro. RITORNO GRADUALE – Francesco, assente nelle ultime settimane per un’elongazione al bicipite femorale destro, potrebbe oggi partecipare parzialmente alla seduta di allenamento con i compagni. Se il test odierno darà esiti positivi, la sua convocazione per la partita di domani sarà valutata dallo staff tecnico e medico. Lo staff nerazzurro adotta un approccio prudente, complice il precedente infortunio cheaveva subito contro la Roma, seguito da un altro fastidio accusato nella gara con il Verona. Dopo una serie di recuperi affrettati, l’obiettivo è ora evitare ogni rischio di ricaduta, garantendo al centrale una ripresa completa e sicura.