Una fiaccolata in memoria di Omar | Preparerò la sua torta preferita

"Il 10 dicembre il mio amore avrebbe compiuto 24 anni, farò la sua, lo festeggeremo perchée sempre qui con me. E poi faremo unaper le vie di Bollate insieme a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Chiederemo che quello che è successo a lui non venga dimenticato e sia fatta giustizia". È il racconto di Giusy Sala, mamma diBassi, il ragazzo di Bollate che lo scorso 5 agosto è deceduto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio, nel varesotto. Dopo la denuncia da parte dei familiari, qualche giorno dopo la morte di- prima la Procura di Reggio Calabria e poi quella di Busto Arsizio - ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale contro ignoti.