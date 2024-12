Tutto pronto per la riapertura di Notre-Dame | tutte le fasi della cerimonia Parigi super blindata atteso anche Elon Musk – Il video

Leggi su Open.online

Con lacattedrale, un evento di portata internazionale,si illumina tra incontri tra capi di Stato, maricchi eventi culturali in una capitaleper l’evento dell’anno, il secondo dopo le Olimpiadi. In prima linea il presidente Emmanuel Macron, in un periodo non facile dopo la caduta del governo Barnier e l’urgenza di nominare un nuovo premier. Per via del maltempo l’orarioè stato un po’ posticipato.inizia alle 18.20 quando capi di Stato e governo saranno accolti dal presidenteRepubblica e da sua moglie Brigitte Macron sul sagratocattedrale. E proprio a causapioggia Macron farà il suo discorso dentro la basilica. Alle 19 si entra nel vivo, divisa in due parti, prima quella repubblicana seguita da quella liturgica.