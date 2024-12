Biccy.it - Tayo Ricci, il creator di 0nlyFans aspetta un figlio della sorellastra

Lei è l’attrice di una nota soap opera (Neighbours) e lui un popolarissimodie TikTok, i due si sono innamorati e di recente hanno annunciato dire un. Fin qui sembra una storia già sentita, se non fosse che Scarlet Vas esono anche fratellastri.I due hanno avuto una storia segreta per molto tempo, poi nel 2021 sono usciti allo scoperto e qualche giorno fa hanno annunciato che presto diventeranno genitori.(che sul social celeste e azzurro ha pubblicato molti contenuti insieme a ragazzi) su Instagram ha condiviso il video del gender reveal e molti commenti fanno proprio riferimento al fatto che Scarlet è la sua: “Ok, congratulazioni, ma è strano”. “Auguri, ma lei è la tua”. “Sposare un membrotua famiglia a me fa un certo effetto“.