Strage del Salvemini | commemorazione a Casalecchio di Reno per le vittime dell' aereo militare

Una tragedia dimenticata. Un sacrificio, quello dei nostri 12 ragazzi, che in Italia è sconosciuto a quasi tutti. Per questo da 34 anni come familiari ci battiamo per dare voce alledi stragi come quella deldidel 6 dicembre 1990". Quello di Roberto Alutto è un grido di dolore altissimo, ma ieri mattina nell’aula magna del, dove è stato commemorato il trentaquattresimo anniversariodi questa scuola, lo ha pronunciato con il suo solito tono pacato, lo stesso che ha mantenuto da quel giorno, quando non vide più tornare da scuola Deborah. Sua figlia, falciata da un’Aeronauticache, andato in avaria durante un’esercitazione, cadendo si infilò nella finestra’aulaa 2° A Peritia succursale di via del Fanciullo adi, dove stava seguendo la lezione di tedesco.