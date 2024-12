Bergamonews.it - Schianto all’incrocio con un’auto: grave un motociclista di 18 anni

Orio al Serio.scontro auto-moto nella tarda mattinata di sabato 7 dicembre, in via Cavour a Orio al Serio.L’incidente è avvenutocon via De Amicis quando il centauro, un ragazzo di soli 18, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato una manovra di sorpasso della macchina che lo precedeva che, proprio in quel momento, avrebbe iniziato la svolta. a che stava svoltando. Ancora al vaglio della Polizia Locale di Orio al Serio l’esatta dinamica, tramite le telecamere della zona, per chiarire se la vettura avesse segnalato con l’apposita freccia l’immissione nella via.L’impatto è stato violento, sbalzando per qualche metro il giovane, mentre la moto ha finito la sua corsa circa un ventina di metri più lontano, urtando anche un palo della luce.Sono intervenuti subito i soccorsi, con un’ambulanza emedica che dopo le prime cure prestate sul posto hanno portato il 18enne, in gravi condizioni, all’ospedale Papa Giovdi Bergamo: nonostante le ferite, al momento non sarebbe in pericolo di vita.