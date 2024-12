Movieplayer.it - Rocky IV, Dolph Lundgren: "Carl Weather era sempre arrabbiato per lo script, ma non era colpa mia!"

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Ivan Drago ricorda il nervosismo del collegas di fronte alle scelte di sceneggiatura e alla fine toccata ad Apollo Creed.ha svelato i rapporti burrascosi cons, interprete di Apollo Creed, sul set diIV. In una recente intervista, l'attore svedese ha ricordato ches fosseper la sorte toccata al suo personaggio nel film del 1985. Nel corso di un panel al Fan Expo,ha spiegato che non conoscevas prima dell'incontro tra Ivan Drago e Apollo Creed. "Non conoscevoprima diIV. Conoscevo Stallone perché abbiamo boxato e ci siamo allenati insieme per sei mesi, e lui era il mio capo. Eravamo sul ring sei giorni alla settimana .