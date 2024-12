Regno Unito, l'italiana London One Radio premiata alla Camera dei Lord

Leggi su Ildenaro.it

One, ladegli italiani nella capitale britannica, ha ricevuto in una cerimoniadeiil Bond Street Award, un riconoscimento conferito alle realtà imprenditoriali che si sono distinte per alti standard etici e professionali nel, per i suoi 10 anni di attività. Fondata nel 2014, l’emittente è cresciuta fino a diventare una piattaforma mediatica capace di connettere e ispirare migliaia di ‘expat’ che hanno scelto ilper trasferirsi e iniziare una nuova vita.cerimonia di premiazione era presente l’ambasciatore d’Italia nel, Inigo Lambertini, che si è complimentato col fondatore e direttore diOne, Philip Baglini. “Essere quideiper celebrare questo traguardo straordinario e ricevere un premio così importante è un onore immenso e una testimonianza della passione e dedizione che ci ha guidati in questi dieci anni”, ha detto Baglini.