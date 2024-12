Ilrestodelcarlino.it - Recanatese pronta per lo scontro diretto contro il Sora: Alfieri punta alla vittoria

Si avvicina, a grandi passi, la sfida di domani a: a tutti gli effetti, per la, uno. Nessuno vuole 'caricare' la gara di significati ulteriori rispetto a quelli che esprime la classifica però è evidente che nel corso di una stagione ci sono degli snodi fondamentali da non fallire e, domani in Ciociaria, è, indubbiamente, uno di quelli. Un match da interpretare con le giuste dosi di agonismo e lucidità, ma anche con la serena consapevolezza, manifestata nelle ultime 4 partite che i giallorossi possiedono delle ottime qualità che debbono poi trovare concretezza sul campo. "Andremo nel Lazio per fare risultato, anzi per vincere" ci ha detto il centrocampista Vincenzoche domenica scorsail Chieti ha realizzato, ad un quarto d’ora dfine, il rigore del definitivo 3-3.