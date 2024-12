Ilgiorno.it - Nuovi contributi a fondo perduto per le botteghe cinisellesi: aperto il bando

Leggi su Ilgiorno.it

Arrivanoa sostegno delle. È statoinfatti il nuovoper incentivare e supportare le attività commerciali e artigianali con affaccio su strada, sia già esistenti che nuove aperture. Si tratta dida destinare anche al di fuori del perimetro dell’area del distretto urbano del commercio, per supportare quelle realtà che non sono integrate nelle zone prettamente centrali, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’attrattività dell’offerta commerciale, in un’ottica di marketing territoriale. "La novità di questoè proprio la possibilità di accesso al contributoa tutto il territorio cinisellese, nella speranza che anche nei quartieri periferici si possa avviare una nuova attività con nuove vetrine al servizio dei cittadini", ha spiegato il vicesindaco, con delega al Commercio e alle attività produttive, Giuseppe Berlino.