Non perderemo la fiducia dice Luis Enrique ma l’allenatore non ha una formula magica

2024-12-07 01:21:15 Ecco quanto riportato poco fa:del Paris Saint-Germainha detto che i suoi giocatori stanno affrontando un’intensa negatività ma “devono continuare a pensare positivo” dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell’Auxerre.La capolista francese ha dominato ma ha perso punti per la terza partita consecutiva dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Nantes, penultimo, il 30 novembre e la sconfitta per 1-0 contro il Bayern Monaco in Champions League quattro giorni prima.“Abbiamo avuto 25 occasioni”, ha osservato, tramite RMC Sport. “L’Auxerre era il inferior squadra a casa. Ascolteremo le critiche.“Nonla fede. Continueremo a farlo persevere. Il mondo alle nostre spalle è davvero negativo, ma sono contento della squadra. Dobbiamo continuare a pensare positivo”.