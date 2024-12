Ilrestodelcarlino.it - Montegridolfo: record di partecipanti al Concorso Regionale dell’Olio Novello

Il Comune diconferma di aver raggiunto un traguardo storico per la 29esima edizione del, registrando unassoluto di: sono 66, tra produttori professionali ed amatori, e 87 campioni di oli in gara. Questo risultato rafforza il ruolo unico diin Emilia-Romagna, come "unico Comune a livelloautorizzato a conferire il titolo di Olio". Il sindaco Alessandro Renzi conferma: ", che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia e dell’associazione nazionale Città, si distingue inoltre per un dato curioso e significativo: il nostro Comune vanta il più alto rapporto tra numero di abitanti e piante di ulivo in Emilia-Romagna."