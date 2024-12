Lapresse.it - Milano, Sala: “Città non vuole arrendersi a banalità del mainstream”

non vuolalladel, non rinuncia alla volontà di reinventarsi, checontinuamente fare della conoscenza l’occasione e il motore della sua evoluzione, della sua identità, della sua ferma determinazione ad essere uno dei centri di elaborazione di un nuovo mondo”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, in occasione della consegna degli Ambrogini e che vede tra i premiati anche l’Ispi, l’Istituto di politica internazionale.“Noi vogliamo continuare ad essere unaaperta e accogliente non solo delle vite di chi bussa alle nostre porte bensì delle idee, dell’innovazione e delle nuove sintesi che determineranno il futuro dei nostri figli e di quelli degli altri – ha affermato – Questo premio è la risposta dia chi non studia e, invece, vive di slogan, di invettive, senza mai rendersi conto della responsabilità di dare qualche risposta di visione e di concretezza alla nostra fame di comunità”.