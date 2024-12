Biccy.it - Massimiliano Ossini su Guillermo Mariotto: “Caffè versato sui vestiti”

Azzurra della Penna e Valerio Palmieri durante l’ultima puntata di Casa Chi hanno intervistato, reduce da Ballando con le Stelle, per parlare diche nel corso dell’ultima puntata se n’è andato. Al contrario di tutti gli altri protagonisti della trasmissione che hanno portato avanti la storia della sarta che si è sentita male, il conduttore ha dato un’altra chicca: delrovesciato su un abito.“? Ti posso dire che col fatto che io e Francesco Paolantoni eravamo in gara, eravamo fuori lo studio nel backstage e quando l’ho visto uscire gli ho urlato ‘ma dove vai, grazie per avermi dato dieci‘, non stavamo seguendo la diretta e non sapevo che stesse per uscire. Mi hanno raccontato che è dovuto andar via perché la domenica doveva inviare 17 abiti per gli Emirati e credo ci sia stato un incidente, non solo la sarta malata ma avevano anchedelsopra.