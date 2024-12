Ilfogliettone.it - Malattia misteriosa in Congo, oltre cento vittime in breve tempo

Sembra che la portata e la gravità dell'epidemia di unasconosciuta in Repubblica Democratica delstiano subendo un ridimensionamento, almeno per quanto riguarda il numero delle. Secondo un report dell'International Society for Infectious Diseases (ISID), i dati sui casi e sui decessi sono in continua evoluzione. Recentemente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), citando il ministero della Salutelese, ha riportato 394 casi segnalati, di cui 30 mortali. Tuttavia, ci sono notizie didecessi in unlasso di, il che ha creato confusione e preoccupazione.Sintomi e contesto dell'epidemiaI sintomi dellaincludono febbre, mal di testa, tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Lasi è manifestata nella provincia di Kwango, nella zona sanitaria di Panzi, una regione remota con limitate capacità analitiche.