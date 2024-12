Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: comincia la FP3, Ferrari deve avvicinarsi alla McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 Tra due minuti comincerà ufficialmente la FP3, ultima occasione per team e piloti di preparare la qualifica odierna e la gara di domani.11.25 Le qualifiche hanno avuto un peso specifico importante su questa pista nelle 15 edizioni disputate, soprattutto con il vecchio layout (cambiato poi dal 2021).– In 10 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dpole position.– In 14 occasioni (93,3%) il vincitore è partito dprima fila.– L’unico pilota non partito dprima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abuè Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dquarta casella.Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza.– Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta.– Nelle ultime 9 (2015-2023), chi è scattato dprima casella ha sempre trionfato!11.