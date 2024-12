Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la vittoria a X Factor 2024 mamma sembrava ubriaca fradicia per la felicità, saltellava. Io sono caduta sul palco per l’adrenalina”: lo rivela Mimì

A soli 17 anni essere incoronati in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a circa 16mila spettatori è una esperienza di quelle che fanno tremare le vene i polsi. Ed effettivamente la 17enneCaruso (18 anni il primo giugno) èper terra: “Appena ho sentito il mio nome per la proclamazione dellaa terra corpo per un attacco di adrenalina. È stato assurdo e meraviglioso”. Questele parole della vincitrice dello show a poche ore dal trionfo. Secondi classificati Les Votives, che hanno cercato di agguantarefino all’ultimo, terzi I Patagarri, quarto Lorenzo Salvetti.La finalissima del talent Sky Original, prodotto da Fremantle, è stata la più vista delle ultime 4 stagioni. Ha totalizzato giovedì 5 dicembre su Sky Uno/+1 e TV8 1.765.000 spettatori medi, dato che è in crescita del +51% rispetto alla scorsa stagione.