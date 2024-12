Nerdpool.it - Creature Commandos stuzzica i fan con la morte di alcuni importanti personaggi del DCU

di James Gunn è finalmente arrivata su Max, e la serie sta già preparando alcune morti inaspettate nell’Universo DC.è un inizio soft per il prossimo DCU di Gunn, mentre Superman, il film di Gunn del 2025, lancerà ufficialmente il nuovo universo cinematografico della DC. Tuttavia, sembra che sia l’Uomo d’Acciaio che altri eroi del DCU, possano essere visti per la prima volta ine in un contesto davvero inaspettato.ATTENZIONE: SPOILER!Dopo la fine del primo episodio di, Max ha pubblicato il teaser trailer “This Season on.”, che presenta una serie di filmati della prima stagione. Il teaser trailer include un’immagine di Superman e di quella che sembra essere Starfire crocifissa e impalata insieme ad altri eroi del DCU non identificati, su un campo di battaglia apocalittico.