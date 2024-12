Corea del Sud l’impeachment di Yoon Suk-yeol rischia di non raggiungere il quorum Parlamento in stallo ma le manifestazioni non si fermano

Leggi su Open.online

La tensione politica indel sud è alle stelle, mentre si avvicina il voto sulla mozione di impeachment contro il presidenteSuk-. La proposta, presentata dalle opposizioni in, ha già visto il rifiuto del People Power Party, il partito al governo, che ha deciso di non sostenere l’iniziativa. Una mossa che complica il raggiungimento delnecessario per procedere, con la mozione che conta già 192 voti favorevoli ma che ha bisogno di almeno 8 dissidenti tra i 108 deputati del partito di governo peri 200 voti richiesti. La situazione si fa ancor più intricata, poiché i deputati del People Power Party hanno scelto di abbandonare l’aula, boicottando così il voto e mettendo a rischio il successo dell’iniziativa delle opposizioni.LeLa mozione di impeachment si è innescata dopo la decisione del presidentedi dichiarare la legge marziale martedì sera, un atto che è stato successivamente ritirato sei ore dopo a causa della bocciatura del