Caos alla Prima della Scala di Milano | letame sul tappeto rosso davanti al teatro La rabbia degli attivisti | La guerra è uno spettacolo di m***a

Leggi su Dayitalianews.com

Unadiche, in un certo senso, resterà comunque indimenticabile. Oggi, sabato 7 dicembre, una ventina didel centro sociale Il Cantiere ha srotolatoalmilanese, dove questa sera è in programma la“Forza del Destino”, une sopra ci hanno sversato dei sacchi diaccompagnati dalle sagome di alcuni voltipolitica, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Alessandro Giuli a Netanyahu, sul quale pende il mandato d’arrestoCorte penale internazionale.Il motivoprotestaI manifestanti, con un megafono, hanno urlato la lorocontro il red carpet, il fascismo e la, bollata come uno “di”. Hanno poi accusato il governo di tagliare le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l’edilizia pubblica e per i servizi proprio per finanziare la