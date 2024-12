Oasport.it - Calcio femminile: blitz della Fiorentina in casa della Sampdoria nel sabato di Serie A. Viola di nuovo seconde

Leggi su Oasport.it

Lasoffre, ma alla fine la spunta ine si difende dal potenziale attaccoRoma. Questo è il responso delvalido per la dodicesima giornataA 2024-2025 di, caratterizzato da due incontri molto intensi.Tosto il match affrontato dalla, costretta a rincorrere dopo il minuto 28? quando una brillante triangolazione sulla destra delle blucerchiate consente la sovrapposizione di Cafferata, brava a servire un cross basso perPeruta, lucida a tu per tu con l’estremo difensore toscano. Le liguri, in scioltezza, vanno poi pericolosamente vicine al raddoppio 120 secondi dopo con Baldi che, però, viene ipnotizzata da Durante, protagonista ancora al 36? con un altro intervento prodigioso. La, una volta incassato il colpo, riorganizza le idee salendo di livello, chiudendo così la prima frazione all’attacco.