Ilrestodelcarlino.it - Via Clelia, la strada della ceramica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se solitamente la, tratto distintivo del territorio, si trova in periferia, ora si potrà apprezzare anche in pieno centro storico sassolese. Ebbene sì, perché grazie all’ultimo progetto portato avanti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni scolastiche e imprese, viasi dipingerà di cocci e terracotta: la cittadinanza potrà ammirare, nellache precede Piazza Garibaldi, alcune reinterpretazioni delle più iconiche piastrelle che hanno reso il comprensorio di Sassuolo noto come il Distretto Ceramico. Testimonianze dell’evoluzione del settore, le installazioni prodotte dagli studenti dell’A.P.S. ‘Renovatio Crew’ illumineranno viaper il periodo natalizio. Oltre all’ente locale, il sostegno di Confindustria, Confcommercio e dei commercianti – con un finanziamento elargito anche da ‘Ceramiche Ascot’ – ha permesso la creazione di gradevoli luminarie, libera espressione delle istanze degli alunni che le hanno realizzate rifacendosi al contempo al passato e alla tradizione sassolese che si tramanda tra le generazioni.