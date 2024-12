Inter-news.it - Thuram: «Gol alla squadra della mia città, emozione! Non ho numeri»

Leggi su Inter-news.it

ha segnato al Parma,dove è nato quando il padre Lilian era giocatore gialloblù. In conferenza stampa, l’attaccante dell’Inter festeggia per il successo per 3-1 di oggi in Serie A.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-PARMAHai pensato a un numero di gol da fare?No, sono molto contento e molto felice. Non ho un numero in testa, io aiuto lacon gol, assist e con giocate. Dopo,finestagione, vedremo.Che effetto ha fatto giocare contro il Parma?Un’particolare, sono nato qua e mio padre ama questa società. Quando andrò a giocare a Parma sarà un’ancora più forte di questa sera.È cambiato qualcosa a livello di solidità difensiva?È vero che l’anno scorso non prendevamo gol e questa stagione sì. Ci siamo parlati e adesso sta andando meglio.