Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter, insidia Parma! Conte? Inzaghi non si nasconde»

L’ospita iloggi a San Siro dopo la sfida con la Fiorentina, purtroppo sospesa al minuto 17 a causa del malore accusato da Bove, che adesso fortunatamente sta meglio ed è in attesa di una diagnosi definitiva.è convinto chevoglia mandare un segnale con le scelte fatte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore a DAZN SEGNALI – L’di Simonetorna in campo dopo i soli diciassette minuti disputati contro la Fiorentina al Franchi prima che Edoardo Bove stesse male. Secondo Andrea, per la squadra nerazzurra è una sfida troppo importante in ottica corsa scudetto: «L’deve riprendere a correre perché gioco forza per questo incidente di Bove, a cui facciamo i nostri auguri, l’non ha giocato quindi il distacco dal Napoli sembra aumentato ed è il momento di riaccorciarlo contro unche ha fatto benissimo contro la Lazio.