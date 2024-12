Sci freestyle CdM Moguls 24 25 | a Idre Fjall vince ancora Kingsbury

Leggi su Sportface.it

, in Svezia, spazio alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, disciplina dello sciun successo per Mikael, che dopo essersi aggiudicato la gara inaugurale della stagione si ripete anche questa settimana, precedendo il giapponese Ikuma Horishima e il padrone di casa Walter Wallberg in una prova che non vedeva al via rappresentanti italiani. La prova femminile è invece andata all’austrliana Jakara Anthony, che è salita sul gradino più alta del podio superando la francese Perrine Lafont e la canadese Maia Schwinghammer. Nelle retrovie l’unica italiana al via quest’oggi, ovvero Manuel Passaretta, che ha chiuso la gara in 35esima posizione. Sci, CdM24/25: aSPORTFACE.IT.