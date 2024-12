361magazine.com - Sanremo 2025, Marcella Bella vs Massimo Ranieri: chi trionferà? Pronostico degli esperti Sisal

Leggi su 361magazine.com

vs: chinella sfida tra voci storiche della musica italiana? Glipronosticano i testa a testa più accesiMentre l’attesa cresce per la 75°edizione del Festival di, si accendono i riflettori sulle sfide tra i protagonisti della kermesse. Numerosi saranno i confronti attesi tra grandi big, artisti della scena attuale e nuove promesse. Come se la caveranno, due dei volti storici e iconici della musica italiana?Rispettivamente con 8 e 7 partecipazioni alla kermesse canora, i due artisti continuano a essere grandi protagonisti del Festival e della scena musicale nazionale. Glivedono nel loro testa a testafavoritissimo a 1,20 con lache lo insegue a 3,75.